Эдуардо Камавинга из «Реала» выбыл на 7 недель из-за травмы колена, пропустив матч за Суперкубок УЕФА

Эдуардо Камавинга пропустит матч за Суперкубок УЕФА против "Аталанты" и первую часть сезона из-за травмы колена. Полузащитник "Реала" из Франции получил повреждение во время тренировки на Национальном стадионе в Варшаве во вторник.
21-летний футболист зацепился шипами за газон и столкнулся с товарищем по команде Орельеном Чуамени. По результатам обследования выяснилось, что Камавинга растянул боковую связку левого колена, сообщила пресс-служба клуба в среду.
Хотя "Реал" пока не огласил точные сроки возвращения игрока, предполагается, что полузащитник будет отсутствовать на протяжении до семи недель. В прошлом сезоне Камавинга принял участие в 46 играх во всех турнирах, что способствовало победе "Реала" в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Команде из Мадрида предстает задача сыграть с победителем Лиги Европы 2024 года, итальянским клубом "Аталанта", в Польше за Суперкубок, а также начать защиту титула Ла Лиги в матче против "Мальорки", который пройдет на "Бернабеу" 18 августа.
Фото: Instagram*/realmadrid
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