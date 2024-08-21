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SA: к 2070 году в Африке и Южной Америке резко сократится биоразнообразие
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Мир на грани экологической катастрофы: более 57% земель попадут в зону риска

SA: к 2070 году в Африке и Южной Америке резко сократится биоразнообразие

Американские ученые из Мичиганского университета предсказали серьёзные изменения в глобальной экологии к 2070 году. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances (SA), более 57% суши Земли столкнутся с пересечением ареалов обитания людей и диких животных.

Основные регионы, где это пересечение будет особенно выражено, включают страны с высокой плотностью населения, такие как Китай и Индия. Для расчёта исследователи разработали индекс, который учитывает пространственное распределение 22 374 видов наземных амфибий, птиц, млекопитающих и рептилий, а также прогнозируемое расположение людей на этих территориях.

Согласно прогнозам, в некоторых регионах ожидается значительное снижение биоразнообразия. В Южной Америке многообразие млекопитающих может снизиться на 33%, амфибий на 45%, рептилий на 40%, и птиц на 37%. В Африке аналогичная тенденция наблюдается для млекопитающих (снижение на 21%) и птиц (на 26%).

Тем не менее, авторы исследования указывают, что негативное воздействие человека на дикую природу можно смягчить через экологическое планирование, например, создавая коридоры, связывающие существующие и новые охраняемые природные территории. Такие меры могут помочь сохранить биоразнообразие и уменьшить конфликт между развитием человеческих популяций и сохранением экосистем.

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

Фото: commons.wikimedia.org/JaguarXtreme2019 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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