Учёные NASA разгадали тайну утечки атмосферы Земли

Учёные из NASA впервые подтвердили существование амбиполярного поля Земли — слабого, но важного электрического поля, играющего ключевую роль в формировании "полярного ветра".

Это явление представляет собой поток частиц, покидающих атмосферу Земли через полярные области. Долгое время его природа оставалась загадкой, так как обнаруженные частицы двигались на сверхзвуковых скоростях, будучи при этом холодными, что не соответствовало предыдущим ожиданиям.

Учёные предполагали, что данный процесс может быть связан с неким электрическим полем, однако его слабость делала невозможным обнаружение на протяжении десятилетий. Только в 2016 году команда доктора Глина Коллинсона разработала прибор, способный измерить это поле. Эксперимент был проведён в рамках миссии Endurance, когда ракета стартовала с космодрома на Шпицбергене и достигла высоты 768 км. На этой высоте приборы зафиксировали изменение электрического потенциала всего на 0,55 вольта, что и раскрыло тайну амбиполярного поля.

Открытие этого поля изменило понимание учёных о взаимодействии Земли с космосом. Амбиполярное поле позволяет лёгким частицам покидать атмосферу на сверхзвуковых скоростях, а тяжёлым подниматься на большие высоты. Это открытие также подтверждает, что аналогичные поля могут существовать на других планетах с атмосферой, таких как Венера и Марс.

NASA — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств.

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