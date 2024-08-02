В начале следующей недели Земля ощутит магнитные бури

На начало следующей недели ожидается стабилизация геомагнитного поля Земли, как отмечает Михаил Леус, ведущий эксперт метеорологического центра "Фобос". Магнитные бури предсказываются на предстоящие выходные, с началом в вечернее время субботы, 3 августа.
Об этом Леус сообщил в своем Telegram-канале, указав на ожидаемое возникновение новых магнитных бурь, которые продлятся до полудня воскресенья. Он также добавил, что интенсивность бур достигнет среднего уровня, с наибольшей активностью после полуночи.
В последующие дни геомагнитное поле вернётся к спокойному состоянию.
Фото: commons.wikimedia.org/JustSomeGuy4361 (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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