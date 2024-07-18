Еврочиновники ввели повышенные сборы с транспортных средств не только непосредственно китайских брендов, со 100% локализацией в поднебесной, но и на европейские марки автомобилей, которые собирают на китайских заводах. Власти восточного государства готовят ответные меры в отношении продукции европейских товаропроизводителей.

Аналитическое агентство Rhodium Group выяснило, что с 2020 года импорт электромобилей из Китая вырос с 1,6 миллиарда долларов до 11,5 миллиарда. Причем цены на экологичные транспортные средства, на 20% меньше, нежели чем на те, что произвели в странах ЕС.

В итоге, Брюссель принял решение, вступившее в силу 12 июля, о тотальном увеличении ввозных пошлин на продукцию китайского автопрома. Причем, под налоговый каток попадают не только коренные "китайцы" BYD, Geely, SAIC, но и авто европейских брендов с заводами в КНР, например BMW.

Власти Китая готовят жалобу во Всемирную торговую организацию. И анонсируют неизбежные ответные действия. Прежде всего мощный удар будет нанесён по авиационной отрасли Евросоюза, и по агропромышленному сектору, заявляют в китайском минторге.

Также проблемы ожидают в ЕС фармацевтику, косметику, товары для гигиены и, тот же самый автопром, говорят эксперты. То, что торговая война чревата негативными последствиями для обеих экономик, в этом аналитики единодушны.

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