Страны Европейского союза в конце весны рекордно нарастили поставки из нашей страны железа и стали. Рост оказался максимальным за два года, в результате чего отечественные товаропроизводители оказались лидерами среди поставщиков объединенной Европы, приводит данные РИА Новости со ссылкой на аналитику европейской статистики.

Экспорт металлов и метизов превысил 373 миллиона евро, увеличение составило по итогам мая 30% в соотношении с показателями аналогичного периода минувшего года. Речь идёт о заготовках железа (нелегированной стали) и ферросплавов.

В абсолютных лидерах по закупкам Нидерланды и Италия. У предприятий с голландской пропиской увеличение более чем в семь раз, с апеннинского полуострова потребители нарастили закупки в 1,6 раза.

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