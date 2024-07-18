Европейские пивовары четвёртый месяц подряд наращивает поставки своей продукции отечественным потребителям. В мае текущего года суммарно стоимость экспортных отправок достигли 24 млн евро, сообщает Евростат.

Почти вдвое взлетели поставки из Латвии, на втором месте уверенно идут Нидерланды, рост на четверть. Чехия прибавила 16%. Литва в плюсе на семь процентов, польские товаропроизводителе в плюсе на пять процентных пунктов. При этом, несмотря на временное снижение, главным поставщиком пива к российскому столу остаётся Германия. Их объемы превышают 8 млн евро.

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