Европейская комиссия продолжает анализировать ситуацию, связанную с приостановкой транспортировки нефти компании "Лукойл" по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии через территорию Украины. Об этом в четверг сообщил представитель ЕК Олоф Гилл.
По словам Гилла, в начале недели заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил официальное обращение от глав внешнеполитических ведомств Венгрии и Словакии. В настоящее время европейские чиновники тщательно изучают содержание этого документа и собирают дополнительную информацию для всестороннего анализа ситуации.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал о прекращении поставок нефти российской компании "Лукойл" через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба". Он также заявил о намерении поднять этот вопрос на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило факт прекращения получения нефти от "Лукойла" из-за остановки ее транзита через Украину.
На совещании глав внешнеполитических ведомств стран ЕС Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия инициировали консультации между Еврокомиссией и Украиной по поводу остановки транзита российской нефти. Он также предупредил, что в случае отсутствия результата может быть начат юридический процесс в арбитражном суде, который может привести к пересмотру обязательств Евросоюза перед Киевом.
Фото: commons. wikimedia.orgSzederLaci(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
Шольц: решения Германии не ведут к конфликту НАТО и России
Канцлер Германии Шольц заявил, что решения ФРГ принимаются так, чтобы не допустить конфликта между НАТО и РФ.
В Германии обсуждают судьбу Голубой мечети
В Германии разгорелась дискуссия вокруг судьбы Голубой мечети после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга". Как сообщает немецкое издание Welt, Центральный совет мусульман страны выступил с призывом сохранить это религиозное сооружение.
Диетолог Алпхан: вода с лимоном не способствует жиросжиганию
Врач-диетолог из Стамбульского университета Атлас Эмель Алпхан в интервью изданию Sabah объяснила, что вода с лимоном не способствует жиросжиганию и снижению веса.
В России создадут цифровой гербарий флоры Камчатского полуострова
На Камчатке в Витуса Беринга Камчатском государственном университете создают цифровой гербарий флоры полуострова, включая редкие и защищаемые виды растений.