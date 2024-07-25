Европейская комиссия продолжает анализировать ситуацию, связанную с приостановкой транспортировки нефти компании "Лукойл" по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии через территорию Украины. Об этом в четверг сообщил представитель ЕК Олоф Гилл.

По словам Гилла, в начале недели заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил официальное обращение от глав внешнеполитических ведомств Венгрии и Словакии. В настоящее время европейские чиновники тщательно изучают содержание этого документа и собирают дополнительную информацию для всестороннего анализа ситуации.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал о прекращении поставок нефти российской компании "Лукойл" через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба". Он также заявил о намерении поднять этот вопрос на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило факт прекращения получения нефти от "Лукойла" из-за остановки ее транзита через Украину.

На совещании глав внешнеполитических ведомств стран ЕС Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия инициировали консультации между Еврокомиссией и Украиной по поводу остановки транзита российской нефти. Он также предупредил, что в случае отсутствия результата может быть начат юридический процесс в арбитражном суде, который может привести к пересмотру обязательств Евросоюза перед Киевом.

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