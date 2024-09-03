Двоих раненных при атаке на Белгород детей транспортировали в Москву

Получившие ранения при атаке на жилые кварталы Белгорода в первый день осени двое мальчиков транспортировали в столичные медицинские учреждения,написал в телеграм-канале Белгородский губернатор Вячеслав Гладков. состояние здоровья несовершеннолетних пациентов врачами оценивается как тяжелое.
"Детям оказывается вся необходимая помощь. Состояние тяжелое, но, как сообщают медики, стабильное", - заявил глава субъекта федерации.
Ранее, по информации Вячеслава Гладкова, в результате атак украинских боевиков с 31 августа по 1 сентября в Белгородской области были убиты шесть мирных жителей, еще 79 получили травмы, в их числе 16 детей.
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Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации
Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН. Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты
С территории провинции Сычуань на околоземную орбиту отправлена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-би" с крупной группировкой спутников дистанционного зондирования нашей планеты "Яогань-43". Запущенные в космос аппараты будут осуществлять испытания новых технологий при формировании низкоорбитальных группировок спутников, сообщает агентство "Синьхуа".
Павел Прилучный признался в любви к Москве
Актёр Павел Прилучный заявил, что любит Москву. Также он назвал столицу комфортным местом.
Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза
Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".