Двоих раненных при атаке на Белгород детей транспортировали в Москву

Гладков: двух раненых при обстреле Белгорода мальчиков привезли в столицу

Получившие ранения при атаке на жилые кварталы Белгорода в первый день осени двое мальчиков транспортировали в столичные медицинские учреждения,написал в телеграм-канале Белгородский губернатор Вячеслав Гладков. состояние здоровья несовершеннолетних пациентов врачами оценивается как тяжелое.

"Детям оказывается вся необходимая помощь. Состояние тяжелое, но, как сообщают медики, стабильное", - заявил глава субъекта федерации.

Ранее, по информации Вячеслава Гладкова, в результате атак украинских боевиков с 31 августа по 1 сентября в Белгородской области были убиты шесть мирных жителей, еще 79 получили травмы, в их числе 16 детей.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Игорь Двуреков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)