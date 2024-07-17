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Двое водителей получили осколочные ранения при обстреле курского села
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Двое водителей получили осколочные ранения при обстреле курского села

Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали грузовик и легковой автомобиль в селе Новоивановка Суджанского района Курской области.

Водители обоих транспортных средств получили серьёзные осколочные ранения, их доставили в региональную клинику, сообщает в своём Telegram-канале врио губернатора субъекта федерации Алексей Смирнов. Оба автомобиля получили критические повреждения.

Власти пообещали оказать помощь пострадавшим от вражеского налёта. Это не первое нападение на данный населённый пункт в последние дни. Ранее здесь же ранения получили трое сотрудников местного агропромышленного предприятия.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Orrllando (Attribution-Share Alike 4.0)

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