Боевики ВСУ при помощи дронов-камикадзе атаковали грузовик и легковой автомобиль в селе Новоивановка Суджанского района Курской области.
Водители обоих транспортных средств получили серьёзные осколочные ранения, их доставили в региональную клинику, сообщает в своём Telegram-канале врио губернатора субъекта федерации Алексей Смирнов. Оба автомобиля получили критические повреждения.
Власти пообещали оказать помощь пострадавшим от вражеского налёта. Это не первое нападение на данный населённый пункт в последние дни. Ранее здесь же ранения получили трое сотрудников местного агропромышленного предприятия.
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