Силы ПВО за ночь перехватили 20 дронов-камикадзе над Россией

Силами противовоздушной обороны РФ минувшей ночью над несколькими регионами нашей страны уничтожены два десятка беспилотников, сообщает минобороны России. Почти половина сбитых дронов (9), пришлось на территорию Саратовской области.
Массированная атака пришлась на столицу региона и еёё город спутник Энгельс. Четыре человека при этом пострадали, временно введено ограничение на прием самолетов в аэропорту Саратова.
Также, по итого оборонного ведомства перехвачено три беспилотника над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/DoroshenkoE (Attribution-Share Alike 4.0)
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