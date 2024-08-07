Стало известно, какой город привлек рекордное количество туристов

В Дубае зафиксировали рекордное количество иностранных туристов в первой половине года, 9,31 млн гостей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на общий рост популярности, спрос на летний отдых в ОАЭ снизился на 20% по сравнению с прошлым годом, что связано с невыносимым климатом и повышенной конкуренцией с другими популярными летними направлениями, такими как Турция и Египет.
В результате, продажа летних туров в ОАЭ стала более случайной, и многие агенты стараются подобрать отели ближе к морю для удобства клиентов, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: unsplash.com/Caleb Whiting (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Представитель ХАМАС: убийство главы политбюро Хании прошло не без участия США
Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми считает, что убийство бывшего главы политбюро Исмаила Хании не могло случиться без участия Соединенных Штатов.
Компании США и КНР стали крупнейшими производителей вооружения в мире
Американская компания Lockheed Martin и китайская Aviation Industry Corporation of China (AVIC) стали крупнейшими производителями вооружений в 2023 году, согласно порталу Defense News.
"ВМ": середина августа в Москве быть теплой
Синоптики спрогнозировали незначительное похолодание в Москве на этой неделе с температурой около +22…+27 градусов к выходным.
Сельское хозяйство и вирусология - Новосибирск находит общие интересы со странами Африки
Новосибирск активно готовится к проведению "Технопрома-2024", в рамках международного форума, который пройдет в конце августа, особое место отведено Африке, и неспроста.