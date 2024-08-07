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За первую половину 2024 года Дубай посетили 9,31 млн туристов
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Стало известно, какой город привлек рекордное количество туристов

За первую половину 2024 года Дубай посетили 9,31 млн туристов

В Дубае зафиксировали рекордное количество иностранных туристов в первой половине года, 9,31 млн гостей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на общий рост популярности, спрос на летний отдых в ОАЭ снизился на 20% по сравнению с прошлым годом, что связано с невыносимым климатом и повышенной конкуренцией с другими популярными летними направлениями, такими как Турция и Египет.

В результате, продажа летних туров в ОАЭ стала более случайной, и многие агенты стараются подобрать отели ближе к морю для удобства клиентов, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: unsplash.com/Caleb Whiting (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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