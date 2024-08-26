Глушить или не глушить: что делать при остановке инспектором ДПС

Актуализация перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, заметно повлияла на поведение водителей на дорогах. По словам сотрудника ГАИ, в интервью для портала njcar. ru, водители теперь часто глушат мотор при остановке по указанию инспектора ДПС, чтобы отключить приборную панель и скрыть возможные неисправности, такие как горящий индикатор ABS.

Однако этот подход не только вызывает подозрения у инспектора, но и может привести к более тщательному осмотру автомобиля и проверки водителя.

Некоторые автовладельцы также выключают двигатель, чтобы избежать штрафа за непристёгнутый ремень безопасности, ссылаясь на пункт 2.1.2 Правил дорожного движения, который требует использовать ремень только при движении. Однако, даже при выключенном двигателе, инспектор имеет право оштрафовать водителя, если он обнаружит его без пристёгнутого ремня.

Кроме того, водители начали снимать нештатные брызговики с автомобилей, опасаясь штрафов при проверке. Многие машины поступают в продажу без брызговиков, которые затем продаются как дополнительный аксессуар. Согласно ПДД, эксплуатация автомобиля с элементами, не предусмотренными производителем, карается штрафом в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Однако ГАИ отмечает, что на наличие или отсутствие брызговиков инспекторы в настоящее время практически не обращают внимания, в отличие от горящего индикатора ABS, который неизбежно приведёт к штрафу и предписанию на внеочередной техосмотр.

Фото: commons.wikimedia.org/Army Russia 2018 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).