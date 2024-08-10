Экоактивисты из радикального движения устроили очередную акцию в немецком аэропорту

Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает". Акция не повлияла на работу аэропорта, и после проверки личностей полиция попросила активистов покинуть здание.

Ранее они также проводили акции на других аэропортах, в том числе в Франкфурте-на-Майне, где их протест привел к временной остановке авиасообщения и отмене рейсов.

Движение Letzte Generation призывает к отказу от ископаемого топлива и к реформам в области транспорта и климатической политики.

Фото: commons.wikimedia.org/Lucas Kaufmann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)