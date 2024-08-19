В одном из московских аэропортов бизнес-зал ввел ограничения на вход для клиентов банков с премиальными пакетами услуг

В аэропорту Домодедово бизнес-зал Horizon ввел ограничения на бесплатное посещение для клиентов банков с премиальными пакетами услуг. Теперь такие клиенты могут попасть в зал бесплатно только в определенные часы: с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.

В остальное время приоритет отдается пассажирам бизнес-класса, а доступ остальным возможен за плату (3,5 тыс. рублей за 3 часа).

Ограничения связаны с перегруженностью лаунжа и жалобами пассажиров бизнес-класса. О нововведениях нигде официально не заявлено, и пассажиры узнают об этом только при попытке войти в зал, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: russianplanes.net/Alex Beltyukov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)