В одном из московских аэропортов бизнес-зал ввел ограничения на вход для клиентов банков с премиальными пакетами услуг

В аэропорту Домодедово бизнес-зал Horizon ввел ограничения на бесплатное посещение для клиентов банков с премиальными пакетами услуг. Теперь такие клиенты могут попасть в зал бесплатно только в определенные часы: с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.
В остальное время приоритет отдается пассажирам бизнес-класса, а доступ остальным возможен за плату (3,5 тыс. рублей за 3 часа).
Ограничения связаны с перегруженностью лаунжа и жалобами пассажиров бизнес-класса. О нововведениях нигде официально не заявлено, и пассажиры узнают об этом только при попытке войти в зал, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: russianplanes.net/Alex Beltyukov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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