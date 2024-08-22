Ваша кошка вас не любит: эти признаки докажут обратное

В обществе давно закрепилось мнение, что кошки не способны на искреннюю любовь к своим владельцам. Многие верят, что они лишь терпят наше присутствие ради удобств, которые мы им предоставляем. Но действительно ли всё так просто?
Если кошка не встречает вас у двери после работы или не откликается на вашу кличку, это не обязательно означает отсутствие привязанности. Эксперты утверждают, что кошки проявляют свои чувства по-другому. Даже если кошка испытывает к вам тёплые чувства, она не будет демонстрировать их так явно, как, например, собака.
Однако признаки любви всё же можно заметить. Например, если кошка смотрит на вас и медленно прищуривает глаза, это своего рода признание в любви. Когда питомец "мнет" вас лапами с выпущенными когтями, он выражает свою симпатию.
Ещё один признак привязанности — желание спать рядом с вами на одной постели.
Фото: commons.wikimedia.org/JOJOJOJO4321 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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