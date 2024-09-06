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Тарасов и Костенко купили новый особняк:
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко похвастались покупкой дома: "Ремонтируй как хочешь"

Тарасов и Костенко купили новый особняк: "Делай с ним что хочешь"

Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом и привёл к нему жену Анастасию Костенко с завязанными глазами.

Анастасия Костенко разместила в "Инстаграме"* видео, на котором Тарасов подводит её к купленнуму особняку с повязкой на глазах.

После того, как повязку развязывают, счастливые супруги сливаются в долгом поцелуе на фоне своей новой недвижимости.

Костенко объяснила, что новый дом поможет ей почувствовать себя хозяйкой в полной мере.

"Делай с ним что хочешь, ремонтируй как хочешь, только говори сколько, а всё остальное сама", — передала слова супруга Анастасия.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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