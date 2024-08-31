Полина Диброва показала красавцев сыновей от Дмитрия Диброва

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.
Полина Диброва разместила в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена с тремя красавцами сыновьями.
"Ничто так не идёт женщине, как загар белое платье и три сына. Ай! И море позади", — написала жена звезды ТВ под фотографией.
Подписчики обратили внимание, что сыновья Полины и Дмитрия заметно подросли.
Телеведущий Дмитрий Дибров женился на Полине Дибровой в 2009 году. В 2010 году у пары родился сын Александр. Потом в семье родились Фёдор (2013) и Илья (2015).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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