Полина Диброва показала красавцев сыновей от Дмитрия Диброва

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.

Полина Диброва разместила в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена с тремя красавцами сыновьями.

"Ничто так не идёт женщине, как загар белое платье и три сына. Ай! И море позади", — написала жена звезды ТВ под фотографией.

Подписчики обратили внимание, что сыновья Полины и Дмитрия заметно подросли.

Телеведущий Дмитрий Дибров женился на Полине Дибровой в 2009 году. В 2010 году у пары родился сын Александр. Потом в семье родились Фёдор (2013) и Илья (2015).

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