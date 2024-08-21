Жена Дмитрия Диброва в купальнике показала сыновей от телеведущего: "Русская Софи Лорен"

Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото с сыновьями: "Сколько силикона"

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва похвасталась сногсшибательной фигурой в купальнике и показала сыновей.

Полина Диброва разместила в "Инстаграме" фото с отдыха на морском побережье. Многодетная мать продемострировала великолепную фигуру, держа за руки двоих сыновей от Дмитрия Диброва.

"Долгожданный отпуск. Без фильтров и масок. Я о тебе мечтала", — написала Полина под кадрами.

Подписчики предположили, что фигура у Дибровой подверглась вмешательству пластических хирургов.

"Зачем маски, если есть куча силикона"; "Сколько силикона-то напоказ"; "Полина такая красивая, что это наша русская Софи Лорен или Дриджит Бардо. Национальное достояние", — писали фолловеры под постом жены Дмитрия Диброва.

У Дмитрия Диброва и его жены Полины трое сыновей — Александр, Фёдор и Илья.

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