Певец Дима Билан обвинил актёра Тома Круза в плагиате: "Так много вопросов!"

Певец Дима Билан опубликовал кадры, которые, по его мнению, доказывают, что Том Круз повторяет его трюки.
Дима Билан разместил в "Инстаграме"* два видео. На одном 62-летниий американский актёр Том Круз эффектно спускается вниз на канате на церемонии закрытия Олимпиады в Париже.
На другом видео сам Дима Билан летает на канате.
"Так многоо вопросов! И так мало ответов", — написал над сравнительными кадрами победитель "Евровидения".
Подписчики напомнили певцу, что не он один исполнял трюк на тросе.
"Вы серьёзно? Мало кто на тросе спускался?";
"Дима, видимо, отказался прыгать на Олимпиаде, пришлось какого-то Тома Круза звать";
"Том Круз тайно за вами наблюдает";
"Ну вообще-то это визитная карточка Круза. Он это делал задолго до этого. Сильно задолго", — писали фолловеры под постом певца.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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