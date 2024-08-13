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Дима Билан заподозрил Тома Круза в плагиате:
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Певец Дима Билан обвинил актёра Тома Круза в плагиате: "Так много вопросов!"

Дима Билан заподозрил Тома Круза в плагиате: "Так мало ответов"

Певец Дима Билан опубликовал кадры, которые, по его мнению, доказывают, что Том Круз повторяет его трюки.

Дима Билан разместил в "Инстаграме"* два видео. На одном 62-летниий американский актёр Том Круз эффектно спускается вниз на канате на церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

На другом видео сам Дима Билан летает на канате.

"Так многоо вопросов! И так мало ответов", — написал над сравнительными кадрами победитель "Евровидения".

Подписчики напомнили певцу, что не он один исполнял трюк на тросе.

"Вы серьёзно? Мало кто на тросе спускался?";

"Дима, видимо, отказался прыгать на Олимпиаде, пришлось какого-то Тома Круза звать";

"Том Круз тайно за вами наблюдает";

"Ну вообще-то это визитная карточка Круза. Он это делал задолго до этого. Сильно задолго", — писали фолловеры под постом певца.

Фото: соцсети

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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