В девяти регионах, в единый день, голосования победили действующие губернаторы

По итогам единого дня голосования, завершившегося накануне, во всех регионах где были прямые выборы глав субъектов федерации победу одержали действующие руководители исполнительной власти, фиксирует Центральная избирательная комиссия России.

На выборах главы республики Алтай лучший результат демонстрирует врио главы региона Андрей Турчак от партии «Единая Россия», ему доверяют более 74% граждан.

В борьбе за должность губернатора Курганской области также лидирует действующий глава региона Вадим Шумков - он набрал более 85% голосов.

В Курской области после обработки 100% протоколов избиркомов от приставки врио главы региона избавится Алексей Смирнов. На голосовании в самом западном субъекте федерации, в Калининградской области убедительную победу одерживает врио главы региона Алексей Беспрозванных - его поддержали более 76% пришедших на избирательные участки.

В Вологодской области одержал победу врио губернатора Георгий Филимонов - он набрал 62,30% голосов. В Мурманской области с результатом в 73,99% голосов победил действующий глава региона Андрей Чибис.

На Ставрополье также не получилось сенсации, на ближайший срок переизбран Владимир Владимиров с почти 80% коэффициентом доверия. Схожие показатели и у его самарского коллеги Вячеслава Федорищева.

В Челябинской области лидирует действующий губернатор Алексей Текслер, почти 82% поддержки электората. Ранее по итогам выборов ещё в пяти регионах сохранили свои позиции тоже действующие руководители.

В Сахалинской области Валерий Лимаренко одержал победу на выборах главы региона с результатом более 80%. На выборах главы Хабаровского края после подсчета 100% голосов победил врио главы региона Дмитрий Демешин, заручившись поддержкой аналогично, более 80% голосовавших.

Победу на выборах главы Забайкальского края одерживает Александр Осипов. В Кемеровской области - врио главы региона Илья Середюк получил более 78%. В Оренбургской области победу на выборах празднует действующий губернатор Денис Паслер, с результатом в более 78% голосов.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)