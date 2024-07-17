Министерство энергетики опровергло информацию, что власти планируют покрывать возможный дефицит электроэнергии в столичном регионе который представляется вероятным к 2030 году, за счет возведения сетей ЛЭП от Курской и Нововоронежской АЭС, сообщает ТАСС.

Ранее ряд СМИ анонсировали подобный сценарий развития ситуации в энергокомплексе центральной части нашей страны, ссылаясь на документ, подготовленный к совещанию специальной правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которая запланирована на 18 июля.

В публикациях шла речь о том, что до Москвы разрабатывается прокладка двух мощных линий электропередачи постоянного тока пропускной способностью 1,5 ГВт каждая, запитанных от двух атомных электростанций. Была даже названа примерная сметная стоимость проекта, 200 млрд рублей. Однако, в правительстве опровергают информацию, размещенную журналистами.

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