Министерство энергетики опровергло информацию, что власти планируют покрывать возможный дефицит электроэнергии в столичном регионе который представляется вероятным к 2030 году, за счет возведения сетей ЛЭП от Курской и Нововоронежской АЭС, сообщает ТАСС.
Ранее ряд СМИ анонсировали подобный сценарий развития ситуации в энергокомплексе центральной части нашей страны, ссылаясь на документ, подготовленный к совещанию специальной правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которая запланирована на 18 июля.
В публикациях шла речь о том, что до Москвы разрабатывается прокладка двух мощных линий электропередачи постоянного тока пропускной способностью 1,5 ГВт каждая, запитанных от двух атомных электростанций. Была даже названа примерная сметная стоимость проекта, 200 млрд рублей. Однако, в правительстве опровергают информацию, размещенную журналистами.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ян Старек (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Польша объявила о спецоперации по защите границы
В начале августа Польша инициирует новую пограничную операцию "Безопасное Подлясское", о чем сообщил глава оборонного ведомства страны Владислав Косиняк-Камыш на брифинге для прессы.
"Россельхозбанк": возможны проблемы с UnionPay при расчётах за границей
Владельцам карт UnionPay за рубежом посоветовали снять необходимое количество наличных до 19 июля во избежание проблем при расчётах.
Косметолог Яковлева: гель-лак может вызвать онкологию
Из-за долгого воздействия ультрафиолетовой лампы ногтевая пластина может получить ожог. Кроме того, есть опасность получить грибную флору и даже онкологию. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталья Яковлева.
ФСБ опубликовала признания пленного генерала вермахта о геноциде в СССР
Признания казненного генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, из под пера которого вышло более сотни смертных приговоров советским гражданам в период оккупации СССР, о преступлениях на территории нашей страны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ.