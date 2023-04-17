Дания не видит границ в поставках вооружений Украине

У властей Дании нет никаких "красных линий" при поставках оружия Киеву. Об этом заявил посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин.
Он также отметил, что Копенгаген верит в возможность Запада нанести России военное поражение на Украине, и не задумывается о возможных последствиях для Украины и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта.
Барбин сообщил, что в Дании был учрежден специальный фонд на сумму $1 млрд для наращивания военной помощи Киеву, и уже передано вооружение на сумму $900 млн, включая противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА и различные типы боеприпасов.
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