У властей Дании нет никаких "красных линий" при поставках оружия Киеву. Об этом заявил посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин.

Он также отметил, что Копенгаген верит в возможность Запада нанести России военное поражение на Украине, и не задумывается о возможных последствиях для Украины и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Барбин сообщил, что в Дании был учрежден специальный фонд на сумму $1 млрд для наращивания военной помощи Киеву, и уже передано вооружение на сумму $900 млн, включая противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА и различные типы боеприпасов.