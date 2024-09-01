Теннисист Даниил Медведев сыграет на US Open с Нуну Боржешем из Португалии

Пятая ракетка планеты Даниил Медведев одолел итальянского теннисиста Флавио Коболли в рамках третьего круга US Open. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3. В следующем круге открытого чемпионата США по теннису наш соотечественник даст мастер-класс Нуну Боржешу из Португалии.

28-летний россиянин Даниил Медведев — занимает пятую строчку в мировом рейтинге теннисистов, ранее некоторое время был первой ракеткой мира. На его счету более двух десятков титулов ATP, спортсмен победитель Итогового турнира ATP, победитель одного турнира Большого шлема, обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

US Open — финальный в уходящем сезоне турнир Большого шлема. Состязания организованы на покрытии "хард" в Нью-Йорке. Призовой фонд составляет 75 млн долларов. В четвертый круг пробились четыре россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Dacoucou (Attribution-Share Alike 4.0)