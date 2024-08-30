Даниил Медведев вышел в 1/16 финала US Open

Чуть более чем пара часов потребовалась первой ракетке нашей страны, теннисисту Даниилу Медведеву, для выхода в 1/16 финала US Open, четвертого турнира "Большого шлема" в сезоне.

В Нью-Йорке российский спортсмен победил венгерского виз-а-ви Фабиана Марожана (51-й в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Матч длился два часа восемь минут. В очередном раунде наш соотечественник сразится с представителем Италии Флавио Коболли. Три года назад Даниил Медведев стал победителей открытого чемпионата США.

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