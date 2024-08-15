Дана Борисова заявила, что колола дочке "Оземпик": как это может отразиться на здоровье

Дана Борисова призналась, что колола 16-летней дочке "Оземпик": чем это чревато

Телеведущая Дана Борисова признавалась, что помогла дочери похудеть с помощью "Оземпика". Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем это грозит.

Экс-ведущая "Армейского магазина" Дана Борисова объясняла, что колола "Оземпик" 16-летней дочке Полине, после чего та скинула 6 килограммов лишнего веса.

Врач-диетолог Елена Соломатина не одобрила такие методы снижения веса, особенно у подростков.

Она отметила, что приём "Оземпика" без конроля врача может закончится "передозировкой". Побочными эффектами такого самолечения могут быть скачки сахара и гипогликемия.

"Кроме прочего, есть сведения, что данный препарат может вызвать рак щитовидной железы, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

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Соломатина отметила, что побочные эффекты могут проявиться спустя какое-то время.