Дана Борисова заявила, что колола дочке "Оземпик": как это может отразиться на здоровье

Телеведущая Дана Борисова признавалась, что помогла дочери похудеть с помощью "Оземпика". Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем это грозит.
Экс-ведущая "Армейского магазина" Дана Борисова объясняла, что колола "Оземпик" 16-летней дочке Полине, после чего та скинула 6 килограммов лишнего веса.
Врач-диетолог Елена Соломатина не одобрила такие методы снижения веса, особенно у подростков.
Она отметила, что приём "Оземпика" без конроля врача может закончится "передозировкой". Побочными эффектами такого самолечения могут быть скачки сахара и гипогликемия.
"Кроме прочего, есть сведения, что данный препарат может вызвать рак щитовидной железы, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Фото: соцсети
Соломатина отметила, что побочные эффекты могут проявиться спустя какое-то время.
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