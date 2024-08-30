Как избежать лишения прав после ДТП: важные рекомендации

Мошенничество на дорогах: что нужно знать о рисках при ДТП

ГАИ настоятельно советует водителям всегда оформлять документы при дорожно-транспортных происшествиях и не покидать место аварии до составления протокола. Часто, попав в небольшую аварию, водители стремятся быстро решить проблему без участия ДПС, чтобы не тратить время на ожидание.

Однако, как объяснил сотрудник ГАИ в беседе с изданием njcar. ru, покидать место происшествия без должного оформления категорически запрещено, даже если участники ДТП достигли соглашения и не имеют разногласий.

Часто виновник аварии предлагает сразу компенсировать ущерб на месте. Однако важно помнить: если водитель, не причинивший ущерб, покинет место происшествия, виновник может подать жалобу в полицию, заявив, что другой участник аварии уехал без оформления. В итоге виновник не только избежит ответственности, но и может получить выплату из страховой компании, а пострадавший рискует лишиться водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет. Такая схема нередко используется мошенниками.

Еще один важный момент: если невиновный водитель решит обратиться в свою страховую компанию для получения компенсации, ему потребуется официальное оформление ДТП, и он все равно должен будет обратиться в ГАИ. В таком случае ему могут предъявить обвинение в покидании места аварии, что также грозит лишением водительского удостоверения.

Кроме того, оценка ущерба на месте происшествия может быть затруднительной. Окончательная стоимость ремонта может значительно превысить первоначальные ожидания, особенно после осмотра в автосервисе. В такой ситуации потерпевший может потребовать возмещения по максимальной оценке, что может создать дополнительные сложности для виновника.

В ГАИ также сообщили, что в подобных случаях может помочь расписка, которая детально излагает все обстоятельства происшествия. В документе должна быть указана вся информация о ДТП и отмечено, что претензий у участников нет. Однако следует помнить, что в таком случае автовладелец лишается возможности получить страховую компенсацию.

Фото: commons.wikimedia.org/Shuets Udono (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).