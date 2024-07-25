На подъездах к Крымскому мосту скопилась очередь из 665 автомобилей, и время ожидания составляет около двух часов.

По данным на 09:00 по Москве в четверг, в очередях перед Крымским мостом находятся 665 автомобилей, по информации из Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на автоподходах к мосту.

"Со стороны Тамани в очереди находятся 210 транспортных средств, время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очередь состоит из 455 автомобилей, и время ожидания достигает примерно двух часов", — говорится в сообщении.

На 07:00 по Москве в очереди было 316 автомобилей.

Фото: rosavtodor.ru/Росавтодор (Creative Commons Attribution 4.0 International license)