Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 88,0206
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.07.2024 : 96,0371
В Крыму с 20 июля вводятся ограничения на потребление электроэнергии
  1. Главная
  2. Страна

В Крыму с 20 июля вводятся ограничения на потребление электроэнергии

С 20 июля в Крыму вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий и юридических лиц по распоряжению вышестоящего диспетчерского центра. Эти меры связаны с увеличением потребления электроэнергии почти в 1,5 раза из-за аномальной жары, что приводит к авариям на электросетях.

Информация о графике ограничений и объеме ограничения будет предоставлена предприятиям сотрудниками "Крымэнерго". Детали графика доступны на официальном сайте "Крымэнерго", сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Ирина Фарион скончалась в больнице Львова после покушения

Ирина Фарион скончалась в больнице Львова после покушения

Во Львове бывший член Верховной рады Украины Ирина Фарион скончалась после покушения на ее жизнь. Информацию об этом распространило агентство УНИАН.

Читать полностью
Лечащий врач Джо Байдена рассказал о его состоянии на фоне заболевания коронавирусом

Лечащий врач Джо Байдена рассказал о его состоянии на фоне заболевания коронавирусом

Кашель и хрипота у заболевшего коронавирусом президента США Джо Байдена за последний день значительно ослабли, однако все еще присутствуют, сообщает лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.

Читать полностью

Общество

Эксперт Беляев: причина приостановки работы карт Россельхозбанка с Union Pay — давление США

Эксперт Беляев: причина приостановки работы карт Россельхозбанка с Union Pay — давление США

Россельхозбанк с 19 июля приостанавливает операции по картам Union Pay, о чем уже оповещены клиенты.

Читать полностью
Психиатр Муталиев: употребление алкоголя по выходным может привести к зависимости

Психиатр Муталиев: употребление алкоголя по выходным может привести к зависимости

Психиатр Тимур Муталиев предупредил, что традиция употреблять алкоголь по выходным может привести к развитию зависимости.

Читать полностью

Новости