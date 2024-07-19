С 20 июля в Крыму вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий и юридических лиц по распоряжению вышестоящего диспетчерского центра. Эти меры связаны с увеличением потребления электроэнергии почти в 1,5 раза из-за аномальной жары, что приводит к авариям на электросетях.

Информация о графике ограничений и объеме ограничения будет предоставлена предприятиям сотрудниками "Крымэнерго". Детали графика доступны на официальном сайте "Крымэнерго", сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)