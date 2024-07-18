В центральном районе Джанкоя, расположенного в Крыму, произошло отключение электроэнергии вследствие аварии на линиях электроснабжения. Об этом проинформировал Игорь Ивин, руководитель местной городской администрации, через свой Telegram-канал.

Ивин отметил, что в результате происшествия на электросетях, подача тока в центральный район была прервана. Технические специалисты из компании "Крымэнерго" уже приступили к работам по устранению возникших неполадок.

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