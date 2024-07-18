Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 87,8754
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.07.2024 : 96,1018
В Крыму в центральном районе Джанкоя отключили свет из-за аварии
  1. Главная
  2. Страна

В Крыму в центральном районе Джанкоя отключили свет из-за аварии

В центральном районе Джанкоя, расположенного в Крыму, произошло отключение электроэнергии вследствие аварии на линиях электроснабжения. Об этом проинформировал Игорь Ивин, руководитель местной городской администрации, через свой Telegram-канал.

Ивин отметил, что в результате происшествия на электросетях, подача тока в центральный район была прервана. Технические специалисты из компании "Крымэнерго" уже приступили к работам по устранению возникших неполадок.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

WP: Обама уверен, что Байдену пора всерьёз обдумать его участие в выборах

WP: Обама уверен, что Байдену пора всерьёз обдумать его участие в выборах

Бывший президент Америки Барак Обама считает, что Джо Байдену стоит серьёзно обдумать целесообразность своего участия в выборах, сообщают СМИ. По мнению Обамы, шансы главы Белого дома на победу заметно сократились за последние недели.

Читать полностью
Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС

Политолог Чихачёв: фон дер Ляйен не заменит НАТО оборонным союзом ЕС

Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости создания "оборонного союза Европы" не подразумевают создания новой организации на замену НАТО. Об этом сообщил преподаватель СПбГУ Алексей Чихачёв в интервью "Ленте.ру".

Читать полностью

Общество

Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации

Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации

Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856).

Читать полностью
Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

Заместитель директора Фонда капремонта Подмосковья Дымнич задержан по делу о взятке

Заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Читать полностью

Новости