В 2026 году планируется начать реставрацию семи объектов Астраханского кремля, включая башни Красные ворота, Крымская, Житная и Архиерейская. Разработка проектной документации начнётся в 2024 году.

За последние 15 лет на реставрационные работы было выделено 2,8 млрд рублей.

Астраханский кремль, памятник федерального значения, расположен в историческом центре Астрахани и был построен в конце XVI — начале XVII века. Последняя масштабная реставрация проводилась с 2005 по 2021 год, сообщает ТАСС.

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