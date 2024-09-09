Новая модель Citroen Holidays 2025: удобство и комфорт на природе

В Европе начались продажи нового Citroen Holidays 2025, кемпера, который был представлен полгода назад. Этот автодом, построенный на базе обновленного Citroen SpaceTourer, подтверждает стремление бренда занять лидирующую позицию на рынке домов на колесах.

Citroen Holidays 2025 предлагает идеальные условия для отдыха на природе. Доступны две комплектации: Plus и Max. В базовой версии автомобиль оснащен подъемной крышей, кроватью размером 120х195 см на потолке, съемной задней скамейкой, трансформируемой в кровать 115х190 см, холодильником на 16 литров, складным столом, поворотными передними креслами, шкафом для хранения вещей, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном и задними парковочными датчиками.

В более дорогой комплектации Max добавлены система обогрева, летний душ с баком на 25 литров холодной воды, солнечная панель на крыше мощностью 120 Вт, съемная кухня, портативный унитаз, беспроводная зарядка для смартфонов и другие удобства.

Автомобиль предлагается с двумя дизельными двигателями: 2,0-литровым на 144 л.с. и 340 Нм крутящего момента с 6-ступенчатой механической коробкой передач, и альтернативным вариантом - 177-сильным мотором с 400 Нм крутящего момента, который работает с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Обе версии переднеприводные. Стоимость кемпера начинается от 53 490 евро (около 5,3 млн рублей).

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