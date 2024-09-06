Fiat Grande Panda 2025: больше, чем когда-либо

Итальянская компания Fiat уже начала работу над новым кроссовером Fiat Grande Panda 2025 года. Этот автомобиль станет самым крупным в истории модели, сохранив при этом ключевые черты текущей Panda, включая компактные размеры.

В интернете появились первые рендеры, демонстрирующие возможный дизайн новинки. На изображениях видно, что автомобиль будет обладать квадратным кузовом - такой выбор обусловлен стремлением сохранить компактные габариты. Длина автомобиля, как сообщается, составит около 4,2 метра, при этом в салоне смогут разместиться до семи человек, а объём багажника при сложенных сиденьях превысит 500 литров.

На рендерах также заметна нестандартная оптика со светодиодами, выполненными в стиле пикселей, однако финальная версия может получить другие фары. У кроссовера будет достаточно высокий клиренс, что добавит ему проходимости.

Сообщается, что новинка появится в продаже не раньше середины следующего года. Она будет оснащена 1,2-литровым турбированным двигателем в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором, мощность которого не превысит 100 л.с. Кроме того, ожидается полностью электрическая версия с двигателем мощностью 113 л.с.

Фото: commons.m.wikimedia.org/ GinaCostanza76 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)