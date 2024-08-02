В России зафиксировано падение цен на кроссоверы одной марки: скидки доходят до 700 000 рублей

Цены на кроссоверы Citroen калужской сборки и некоторые модели Citroen и Peugeot, полуофициально поставляемые в Россию, значительно снизились. Citroen C5 Aircross российского производства теперь дешевле на 400 тысяч рублей, с начальной ценой от 3 699 000 рублей за автомобили 2023 года и от 3 899 000 рублей за модели 2024 года.

Цены на Citroen C5 X 2024 года снизились на 350 тысяч рублей, теперь они стартуют от 4 299 000 рублей. Peugeot 2008 2023 года стал дешевле на 686 тысяч рублей до 2 999 000 рублей. Peugeot 4008 2023 года подешевел на 726 тысяч рублей до 3 899 000 рублей.

Peugeot 5008 Allure 2023 года теперь стоит от 4 199 000 рублей, снизившись на 800 тысяч рублей, а Peugeot 5008 GT 2023 года подешевел на 701 тысячу рублей до 4 499 000 рублей. Модель 2024 года стала дешевле на 501 тысячу рублей и стоит от 4 699 000 рублей.

На Citroen C5 Aircross российского производства действует гарантия три года или 100 тысяч километров. На остальные модели Citroen и Peugeot от компании "Автомобильные технологии" предоставляется гарантия два года и 100 тысяч километров.

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