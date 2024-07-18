Национальный банк республики Казахстана дал старт тестовому проекту по расчетам с цифровым тенге (средств Национального фонда государства, информирует пресс-служба регулятора. Электронные средства расчета будут работать на возведении участка железной дороги Достык - Мойынты (части транзитного грузового коридора Китай - Европа).

Цифровой тенге не будет заменой наличным или безналичным денежным средствам. Виртуальные капиталы планируется задействовать использоваться параллельно. Их внедрение даст возможность для последующего развития Национальной платежной системы. Так, монетарные казахские власти считают, что технология сократит зависимость от расчетов наличными.

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