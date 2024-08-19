Камень с изображением епископа XII века найден в Германии

Во время строительных работ в Клоцуве, округ Передняя Померания-Грайфсвальд (Германия), была обнаружена уникальная археологическая находка — камень с изображением человека, датируемый XII веком, сообщает Arkeonews.
Этот валун, предположительно возрастом около 900 лет, был найден Питером Виттенбергом при закладке фундамента его дома. Камень высотой один метр, шириной 60 сантиметров и глубиной 40 сантиметров, выгравирован изображением человека, держащего крест перед животом. Возможно, этот камень использовался как мемориальная плита и находился в горизонтальном положении рядом с домом.
Согласно экспертизе, камень является единственным известным на сегодняшний день с изображением фигуры, держащей крест перед туловищем. Это указывает на то, что фигура могла быть христианским сановником, возможно, даже епископом Отто фон Бамбергом, который внес значительный вклад в христианизацию Померании в XII веке. Этот период имеет особое значение, поскольку в 2024 году исполняется 900 лет с первого миссионерского путешествия Отто фон Бамберга.
После находки камень был перевезен в Шверин для дальнейшей экспертизы и документирования. В среду он был представлен общественности министром культуры Беттиной Мартин и государственным археологом доктором Детлефом Янценом. Янцен также отметил, что такие камни с изображением чрезвычайно редки; в Мекленбурге-Передней Померании их насчитывается всего пять.
В будущем планируется создание 3D-модели камня, чтобы точнее определить детали изображения. Археологи также планируют провести дополнительные исследования в Клоцуве, где сохранились следы бывшей церкви и пристани для парома. Это может помочь пролить свет на происхождение и историю этого уникального артефакта.
Епископ — наименование священнослужителя третьей (высшей) степени священства.
Фото: Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs Mecklenburg-Vorpommern/Christian Moeller
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