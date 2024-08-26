Китайские автомобили захватывают российские таксопарки: почему водители делают такой выбор

Китайские автопроизводители стремительно укрепляют свои позиции на российском автомобильном рынке, оттесняя привычных лидеров, таких как Volkswagen, Kia и Toyota. Особенное внимание кроссоверам от Geely, GAC, Chery и Haval проявляют таксопарки, которые раньше делали ставку на проверенные бренды.

Как объясняет эксперт портала njcar.ru, выбор таксистов в пользу китайских автомобилей объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, параллельный импорт, через который завозятся традиционные марки, имеет свои недостатки: отсутствие гарантий и сложности с запчастями делают его менее привлекательным для корпоративных автопарков.

В то время как китайские автопроизводители предлагают более стабильные условия и доступные запчасти, что особенно важно для таксистов, проезжающих более 180 000 км в год.

Ещё недавно китайские автомобили воспринимались с недоверием, однако отсутствие официальных поставок европейских, японских и корейских марок заставило многих пересмотреть свои взгляды. Сегодня китайские машины не только конкурируют с традиционными брендами, но и захватывают значительную долю рынка.

Это стало возможно благодаря стабильным поставкам, доступности запчастей и выгодным условиям обслуживания, что особенно привлекательно для тех, кто вынужден часто обслуживать свой транспорт.

Резкий рост числа китайских автомобилей в такси также указывает на устаревание автопарков, которые требуют замены. При этом, несмотря на кажущиеся преимущества, не все китайские модели оправдывают ожидания, что вынуждает таксистов быть осторожными в своём выборе.

Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Boyko (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).