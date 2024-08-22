Узнайте, какие китайские машины могут подвести вас на дороге

Китайские автомобили постепенно заняли место европейских, американских, корейских и японских брендов на российском рынке, и это значит, что вскоре их станет больше на вторичном рынке. За это время уже можно сделать определённые выводы о наиболее уязвимых местах таких транспортных средств, о которых рассказал руководитель автосервиса.

Он выделил четыре модели, у которых, по его словам, практически неизбежны проблемы с подвеской. Первая из них - Geely Atlas Pro, популярная в России. Уже после 40 тысяч километров пробега её подвеска, известная своей жёсткостью, начинает страдать от российских дорог, что ведёт к преждевременному выходу из строя рулевых тяг и сайлентблоков.

У Chery Tiggo 7 Pro Max элементы подвески крепятся с использованием непроходившего оцинковку крепежа, из-за чего через 2-3 года начинают появляться очаги коррозии. Причём процесс развивается быстро и охватывает значительные участки.

Машины марки JAC обладают очень жёсткой задней подвеской, что приводит к «подпрыгиваниям» на неровностях и частым пробитиям покрышек.

Премиальные автомобили Hongqi H9 имеют сложную систему подвески, которая быстро выходит из строя на неровных дорогах. Кроме того, они отличаются высокой стоимостью и сложностью ремонта, что огорчает владельцев этих автомобилей.

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