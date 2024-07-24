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Экономист Ван Кай: необходимо развивать новые каналы взаиморасчетов России и Китая
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Экономист Ван Кай: необходимо развивать новые каналы взаиморасчетов России и Китая

Экономист Ван Кай из Школы бизнеса Дэчжоуского университета подчеркнул необходимость для Китая и России развивать новые каналы взаиморасчетов и углублять двустороннее сотрудничество в энергетической и инвестиционной сферах. Санкции со стороны Европы и США оказывают давление на финансовые операции между странами, что требует создания альтернативных платежных систем.

Развитие сотрудничества также включает строительство трубопровода "Сила Сибири — 2" и расширение автомобильной промышленности. Ван Кай отметил рекордный товарооборот между странами и предложил уделить внимание трансграничным проектам для укрепления экономических связей, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Bqks1980 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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