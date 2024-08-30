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В окрестностях Калуги силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
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Четыре БПЛА поражено рядом с Калугой

В окрестностях Калуги силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Системой противовоздушной обороны ранним утром успешно поражены четыре дрона-камикадзе на окраине Калуги, сообщает губернатор региона Владислав Шапша. Информации о пострадавших и разрушениях в результате отбитой атаки нет.

На местах уничтожения БПЛА сейчас расследованием занимаются оперативные и правоохранительные службы, пишет в социальных сетях глава Калужской области.

Прошедшей ночью сигнал воздушной опасности звучал в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Губернатор Брянской области Александр Богомаз информирует о поражении одиннадцать беспилотников над регионом.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Буньков Денис (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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