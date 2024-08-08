За месяц до единого дня голосования: электоральный прогноз на осень

Ровно через месяц, 8 сентября в России состоятся выборы в муниципальные и региональные органы власти, а также довыборы в Госдуму РФ. Особенность этого избирательного цикла: минимальное число отказов в регистрации потенциальным кандидатам.
В эксклюзивном интервью NewsInfo заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев оценил перспективы предстоящей кампании и отметил изменения в менталитете самих соискателей выборных должностей.
"Люди учатся на предшествующих ошибках за предыдущие годы, видят, что недостаточно просто левой рукой написать какие-то документы, подписи, еще что-то, притащить это всё в избирком и требовать, горлом брать, качать там права: "Дайте, меня зарегистрируйте!" Поняли, что это не проходит, никакие эти давления не идут и что нужно грамотно юридически заполнять все документы", — рассуждает парламентарий.
По официальным данным Центральной избирательной комиссии России восьмого сентября предстоит выбрать 21 губернатора и 13 региональных парламентов. В трех субъектах Федерации состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Общественное наблюдение за ходом голосования возьмут на себя представители 47 крупнейших некоммерческих организаций. Также, как уже было и ранее будет задействован ресурс общественных палат в территориях. Среди кандидатов значительная часть, это участники специальной военной операции. Патриотически настроенные граждане.
"Участники СВО — это люди как раз, которые пользуются неизменным уважением в обществе, сейчас вот в этот период это большой, так сказать, дополнительный такой, как говорится, бонус. Участник спецоперации, скорее всего, как раз будет избран, в отличие от других, потому что у нас настрой такой общества сейчас именно такой", — прогнозирует депутат.
Согласно последним данным, всего проголосовать в предстоящий единый день голосования смогут порядка 55 млн россиян. Традиционно будут доступны две основные формы волеизъявления граждан: отдать голос можно будет на избирательном участке. И, альтернативный вариант, дистанционно, через электронную платформу.
В этот раз, впервые, граждане, признанные иностранными агентами не смогут бороться за участие в представительных органах власти. Также им закрыта возможность избираться и главами регионов.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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