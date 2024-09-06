Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Чиновник обратился к комиссару по вопросам энергетики Европейского союза Кадре Симсон.

Член чешского кабмина сделал акцент на том, что пока нет признаков, что договор о поставках газа через территорию Украины получится пролонгировать после его истечения в конце текущего года, и потребители из ЕС потенциально лишатся поставок 40-42 млн куб. м газа в сутки.

Действительно, российские власти неоднократно предлагали по прежнему поставлять газ по территории Украины и после этого года и предостерегали об ущербе, который грозит европотребителям, если транзит реально будет перекрыт, однако киевский режим не считает нужным вести диалог с Москвой по данной тематике.

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