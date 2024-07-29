Китайский автопроизводитель Changan высказался относительно недавнего возгорания их автомобиля в Москве. Отчет о случившемся опубликован в Telegram-канале No Limits.

"Мы осведомлены о происшествии на Калужском шоссе, где загорелся один из наших автомобилей. В настоящее время у нас недостаточно информации для оценки ситуации. Отзывов от наших дилеров мы не получали", — отметили в Changan.

В добавление, представители компании сообщили, что они активно работают над выяснением причин пожара и пытаются установить контакт с владельцем поврежденного транспортного средства.

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