Китайский автопроизводитель Changan высказался относительно недавнего возгорания их автомобиля в Москве. Отчет о случившемся опубликован в Telegram-канале No Limits.
"Мы осведомлены о происшествии на Калужском шоссе, где загорелся один из наших автомобилей. В настоящее время у нас недостаточно информации для оценки ситуации. Отзывов от наших дилеров мы не получали", — отметили в Changan.
В добавление, представители компании сообщили, что они активно работают над выяснением причин пожара и пытаются установить контакт с владельцем поврежденного транспортного средства.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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