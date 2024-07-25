Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил глубокую признательность Китаю за его последовательную и сбалансированную позицию по украинскому кризису. Он высоко оценил инициативы Пекина по урегулированию конфликта, подчеркнув их важность для достижения мира и устранения причин конфликта. Стороны также обсудили перспективную концепцию по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии, которая направлена на укрепление региональной стабильности и сдерживание угроз.
В ходе встречи министры подчеркнули важность укрепления сотрудничества между Россией и Китаем на различных международных площадках, включая международные организации (ООН, ШОС, АТЭС, "Группу двадцати") и другие форматы. Они обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках АСЕАН, выразив озабоченность ростом узкоблоковых военно-политических механизмов, направленных против асеаноцентричной системы безопасности и стабильности в АТР.
Министры согласились с необходимостью активного участия в международных процессах и укрепления многостороннего сотрудничества. Они подтвердили приверженность общим целям по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.
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