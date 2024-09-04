Подорожание продуктов в России осенью 2024 года: на какие товары возрастут цены

Стоимость шоколада, кофе и чая может измениться предстоящей осенью преимущественно из-за рыночной мировой конъюнктуры, утверждают эксперты. Представители ритейлеров тоже прогнозируют корректировку прайсов. В эксклюзивном интервью с NewsInfo.Ru председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов оценил перспективы подорожания популярных товарных позиций.

"Дело в том, что и кофе, и чай — товары, которые производятся за пределами России, за исключением чая в Краснодарском крае. Поэтому они зависят от общемировой конъюнктуры и биржевых цен. По кофе. В этом году было серьезное в Африке, Латинской Америке были проблемы с производством сырья, и поэтому заблаговременно предупреждали о повышении цен, и, в общем, это ни для кого не секрет", — констатирует эксперт.

Действительно, ещё минувшей весной стоимость какао на бирже вдвое перекрыла максимум 1977 года. Цена цена подскочила выше 11 тысяч долларов за тонну. Так что всё очевидно. Запасы прошлых периодов заканчиваются, так что рынок отреагирует должным образом.

"Очень трудно прогнозировать размеры повышения, но в пределах 10-20%, вряд ли больше. Стоит ли делать запасы? Разве что в разумных пределах, потому что шоколад, как и многие другие продовольственные товары, долго не хранится, если ему не создают какие-то особые специальные условия. Поэтому купите 2-3 плитки для собственного потребления. Вы знаете, долго полежит, побелеет, засохнет и не будет доставлять удовольствие", — говорит Александр Борисов.

Что касается чая, то здесь скорее работают не рыночные, а иные внешнеэкономические механизмы, считают аналитики. Они связаны с логистическими проблемами, со сложностями финансовых расчетов.

Но главное, что у нас не будет дефицита, эксперт особо акцентирует внимание на этом. Цены могут расти, но всё равно это будет в пределах разумного. И здесь заинтересованы как импортеры, так и рыночная торговля и оптовики, чтобы не превышать возможность покупательной способности населения, резюмирует представитель торгово-промышленной палаты страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Саймон А. Юнгер (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)