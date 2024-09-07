Цены на авиабилеты взлетели на 20% из-за роста спроса

Цены на авиабилеты в нашей стране в первом полугодии взлетели практически на 20%, констатирует министр транспорта Роман Старовойт. В среднем, по данным Федеральной антимонопольной службы РФ, стоимость за перелет достигла 9150 руб. Причиной, по оценке главы профильного ведомства, стал повышенный спрос.
"Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1550 руб. среднее увеличение прайса фиксируем", — сетует федеральный министр на полях Восточного экономического форума.
В то же время по информации Росстата, с января по июнь средняя стоимость перелета по нашей стране в экономклассе превысила 7,3 тыс рублей. Это на 17% выше, чем за аналогичный период года минувшего. При этом с января по июнь перелеты экономклассом на внутрироссийских маршрутах подскочили в среднем на 31%.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Анна Зверева (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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