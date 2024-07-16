Суммарно за год драгоценный метал подорожал почти на 20%. Росту стоимости ресурса способствовали существенные закупки золота центральными банками ряда стран, сообщает РБК.
Стоимость августовского контракта на золото на Чикагской товарной бирже на торгах во вторник, 16 июля, выросла на 1,58% - до 2467,3 долларов за тройскую унцию по состоянию на 18:23 мск. В моменте товарная позиция достигала 2503 доллара.
По прогнозам трейдеров золото может сохранить положительную динамику из-за глобальной геополитической и макроэкономической обстановки, а также благодаря ожидаемому увеличению спроса со стороны инвесторов, считают сырьевые аналитики.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Kotivalo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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