Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Оптовая цена электроэнергии на юге РФ в конце лета снизилась после рекорда в июле
  1. Главная
  2. Страна

Оптовая цена электричества на юге РФ в августе снизилась после рекордов июля

Оптовая цена электроэнергии на юге РФ в конце лета снизилась после рекорда в июле

Оптовая стоимость электроэнергии на юге нашей страны из-за спада жары в последнем летнем месяце ушла от июльских максимумов, снизившись почти на 18% — до 2,1 тыс. руб. за 1 МВт·ч. Энергетический проблемы в округе преодолены и в системе появился резерв, констатируют эксперты аналитической фирмы "СКМ Маркет Предиктор".

"Специалисты мотивируют данную динамику понижением температуры воздуха на 2 ˚С, что обеспечило сокращение потребления на 8%. Также вклад внес рост предложения со стороны ресурсоснабжающих организаций", — следует из данных масштабного мониторинга.

В целом в первой ценовой зоне Единой энергосистемы страны, которая охватывает европейскую часть России и Урал, средняя цена по итогам августа не превысила 1,818 тыс. руб. за 1 МВт·ч. Таким образом, показатель снизился на 5% к предыдущему отчетному месяцу.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Zonk43 (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Мир

В США подросток устроил стрельбу в школе

В США подросток устроил стрельбу в школе

В школе города Джоппатоу в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один подросток получил тяжелые ранения, сообщает местная полиция в пятницу.

Читать полностью
Космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико

Космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико

Космический корабль Starliner компании Boeing отправившийся шесть часов назад от международной космической станции, совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, сообщает НАСА.

Читать полностью

Общество

Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт

Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт

Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях.

Читать полностью
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.

Читать полностью

Новости