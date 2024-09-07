Оптовая цена электричества на юге РФ в августе снизилась после рекордов июля

Оптовая стоимость электроэнергии на юге нашей страны из-за спада жары в последнем летнем месяце ушла от июльских максимумов, снизившись почти на 18% — до 2,1 тыс. руб. за 1 МВт·ч. Энергетический проблемы в округе преодолены и в системе появился резерв, констатируют эксперты аналитической фирмы "СКМ Маркет Предиктор".
"Специалисты мотивируют данную динамику понижением температуры воздуха на 2 ˚С, что обеспечило сокращение потребления на 8%. Также вклад внес рост предложения со стороны ресурсоснабжающих организаций", — следует из данных масштабного мониторинга.
В целом в первой ценовой зоне Единой энергосистемы страны, которая охватывает европейскую часть России и Урал, средняя цена по итогам августа не превысила 1,818 тыс. руб. за 1 МВт·ч. Таким образом, показатель снизился на 5% к предыдущему отчетному месяцу.
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