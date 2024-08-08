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Стоимость газа в Евросоюзе обновила годовой максимум
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Котировки газа в Европе взлетели до рекордных отметок

Стоимость газа в Евросоюзе обновила годовой максимум

Стоимость голубого топлива на открытии торгов 8 августа ставит годовые рекорды. Сентябрьские фьючерсы (контракты на поставку ресурса осенью) достигли 434,4 доллара. Динамика котировок фиксируется от расчетной стоимости предыдущего торгового дня — 434,2 доллара за тысячу кубометров.

Показатель стал рекордным с декабря прошлого года, сообщают трейдеры. Биржевые игроки сходятся во мнении, что на дальнейший рост цен скорее всего будут влиять риски и опасения за транзит через Украину из России. Это подтверждается и данными с ключевой торговой европейской площадки, лондонской биржи ICE.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/president.az (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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