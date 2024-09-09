В Польше раскопали древний кельтский шлем и множество других артефактов

Археологи обнаружили в Польше редкий бронзовый шлем, датируемый IV веком до н. э., а также около 300 кельтских артефактов, включая топоры, наконечники копий, меч и украшенные элементы конской упряжи. Это открытие было сделано на археологическом участке "Лыса Гора" в коммуне Хоржеле в Мазовии. Исследования на этом месте проводились учеными Государственного археологического музея в сотрудничестве с Археологическим факультетом Варшавского университета.

Ведущий исследователь, доктор Бартломей Качиньски, отметил, что найденный шлем является уникальной находкой и примером высокоразвитого кельтского металлообрабатывающего искусства. Заместитель директора музея, Войцех Борковский, подчеркнул, что это первый древний шлем, найденный в Польше, и самый старый шлем такого типа, обнаруженный на территории страны. Аналогичные артефакты чрезвычайно редки и лишь единицы из них сохранились до наших дней.

Кроме шлема, археологи также нашли четыре железных топора и полу-топор. Все это подтверждает активную деятельность кельтов в северной части Мазовии, что опровергает ранние теории о том, что кельты проживали только на юге Польши.

На месте раскопок была найдена оборонительная постройка площадью около трёх гектаров, а следы ожогов указывают на возможные конфликты между кельтами и вандалами. Лыса Гора была населена на протяжении нескольких исторических периодов, начиная с культуры Лужицкого периода позднего бронзового века. Шлем первоначально был принят за бронзовый сосуд, но после более детального изучения стало понятно, что это ранний шлем культуры Ла Тен.

Эта находка заставляет ученых пересмотреть прежние представления об амберных торговых путях и роли Польши в более широких европейских торговых сетях железного века.

Шлем — головной убор, плотно облегающий голову и закрывающий уши, в другом источнике указано, что шлем — головной убор, защищающий от удара.

Фото: Państwowe Muzeum Archeologiczne/B. Kaczyński